Piloten nehmen Streik bei der Lufthansa wieder auf Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat am Frankfurter Flughafen am Dienstag erneut die Piloten der Lufthansa zum Streik aufgerufen. Nach Angaben des Landesarbeitsgerichts München hatte die Lufthansa gestern Abend ihren Antrag gegen den geplanten Ausstand zurückgezogen. Die größte deutsche Airline hat für kommenden Tage insgesamt 1700 Flüge gestrichen. Am Dienstag fallen demnach knapp über 800 Verbindungen auf den Kurzstrecken aus. Und am Mittwoch sollen dann rund 900 Flüge auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke gecancelt werden. Betroffen sind den Angaben zufolge 180.000 Passagiere. In dem heftig umkämpften Tarifkonflikt geht es unter anderem um die Gehaltserhöhungen für die Lufthansapiloten rückwirkend bis zum Jahr 2012.