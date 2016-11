Die Frankfurter Börse blickt besorgt in Richtung Italien Start der Börsenwoche am Montag in Frankfurt. Kapitalmarktstratege Oliver Roth von Oddo Seydler mit seiner Einschätzung der Märkte zum Wochenbeginn: "Die Börse ist in die neue Woche so gestartet, wie die letzte geendet hat. Das heißt, wir sind in einer antriebslosen Seitwärtsbewegung. Die Impulse, die die Wahl von Donald Trump zunächst einmal den Weltbörsen gegeben hat, die scheint ein wenig zu verpuffen und wir warten auf neue Impulse, die wenn überhaupt aus der Politik kommen können." Und besorgt blickt der Börsianer in Richtung Italien: "Aber wir haben auch ein paar Wahlen, die eigentlich jetzt mehr oder weniger direkt vor der Tür stehen, nämlich das Referendum in Italien. Da geht es um die Zukunft, um die politische Zukunft des Ministerpräsidenten Renzi. Dazu haben die Franzosen sich dazu durchgerungen einen erzkonservativen Kandidaten ins Rennen zu schicken um die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Francois Fillon. Er wird sicherlich gerade den Rechtspopulisten in Frankreich einiges Kopfzerbrechen bereiten." Am Sonntag, den 4. Dezember soll die italienische Bevölkerung über eine Verfassungsreform abstimmen, die vom Parlament bereits beschlossen wurde. Und Ministerpräsident Matteo Renzi hat seine politische Zukunft an den Ausgang der Wahl geknüpft.