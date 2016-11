Lufthansa-Piloten streiken erneut am Dienstag und Mittwoch Nach zwei Tagen Pause erhöht die Pilotenvereinigung Cockpit den Druck auf die Deutsche Lufthansa und kündigt neue Ausstände an. Am Dienstag wird den gesamten Tag die Kurzstrecke der Lufthansa und am Mittwoch ebenfalls für 24 Stunden die Kurz- und Langstrecke bestreikt, wie Cockpit mitteilte. Betroffen seien alle Flugzeuge, die in Deutschland starten. Am Sonntagabend war ein Spitzengespräch mit Lufthansa-Vorständen gescheitert. Es wird der 15. Ausstand seit Beginn der Tarifauseinandersetzungen im April 2014. Cockpit-Vorstand Jörg Handwerg am Montag in Frankfurt. "Wir verhandeln schon über vier Jahre. Man hätte ständig, eigentlich täglich neue Weichen stellen können, wenn man gewollt hätte, seitens Lufthansa. Deswegen weisen wir auch den Vorwurf von uns, wir wären kompromisslos. Wir haben ja schon viele, viele, viele Runden mit Lufthansa gedreht, auch immer wieder Neuanfänge versucht. Trotzdem haben wir bis heute noch kein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch." Lufthansa-Sprecher Martin Leutke sieht die Situation ganz anders: "Von unserer Seite aus kann ich nur sagen, dass Lufthansa jederzeit zu Gesprächen bereit ist. Wir werden auch weiter daran arbeiten, dass man eine Kompromissformel findet, auf die sich beide Seiten einigen können. Wir haben jetzt mehrere Vorschläge gemacht, in vergangener Zeit. Die Vereinigung Cockpit hat sie alle abgelehnt, stattdessen weitere Streiks ausgerufen. Das kann am Ende keine Lösung bringen." Der jüngste Streik ist gerade erst vorbei: Die Piloten hatten die Arbeit von Mittwoch bis Samstag niedergelegt. Rund 350.000 Passagiere verpassten ihren Flug. Cockpit fordert für die 5400 Piloten 3,7 Prozent mehr im Jahr - einschließlich Nachzahlungen für vier Jahre. Die Lufthansa bot jüngst 4,4 Prozent für zwei Jahre und eine Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern. Die Einbußen eines Streiktags auf der Kurz- und Langstrecke sollen nach Angaben von Lufthansa zehn Millionen Euro betragen.