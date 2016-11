VW startet Montage in Algerien

Der VW-Konzern will künftig Autos im nordwest-afrikanischen Staat Algerien montieren. Das teilte das Unternehmen gestern mit. Zur Begründung hieß es, VW wolle so sein Wachstum in Algerien beschleunigen. Ein weiterer Grund für den Aufbau einer eigenen Montage dürften hohe Zölle für die Einfuhr...