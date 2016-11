Streikpause der Lufthansa-Piloten – keine Einigung in Sicht

Die Lufthansa-Piloten haben am Sonntag nach vier Tagen im Ausstand zunächst eine Streikpause eingelegt. Wann die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihre Mitglieder erneut zum Streik aufrufen wird, war noch offen.Gemessen an der Ankündigungspraxis der Gewerkschaft war ein Streik am Montag...