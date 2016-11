Vierter Streiktag der Lufthansa-Piloten

Frankfurt/Main Der Streik der Lufthansa-Piloten geht heute in den vierten Tag in Folge. Erneut sind Tausende Passagiere betroffen, insgesamt fallen 137 Flüge aus. Morgen wird nach Angaben der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zwar nicht gestreikt, zu Ende ist der Arbeitskampf aber wohl noch lange nicht. Gestern hatte das Unternehmen mit einem umfassenden Angebot versucht, die Piloten zurück an den Tisch zu holen, doch die Gewerkschaft lehnte die Offerte ab. Wie eine Lösung aussehen könnte, ist damit weiter offen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder