Lufthansa-Piloten lehnen neues Angebot der Fluglinie ab

Die Fluglinie Lufthansa hat am Freitag versucht, mit einem Angebot an die streikenden Piloten den Tarifstreit beizulegen. Doch die Angestellten lehnten den Vorschlag schon kurze Zeit später ab.Ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte die Entscheidung der Piloten am...