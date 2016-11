Streik der Piloten bei Lufthansa hat begonnen Es ging nicht mehr viel am Mittwochmorgen bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Wegen des Streiks der Piloten geht das Unternehmen allein am Mittwoch davon aus, dass 876 Flüge gestrichen werden müssen. Der Ausstand trifft vor allem die großen Lufthansa-Flughäfen Frankfurt und München. Schon am Mittwoch werden bis zu 100.000 Fluggäste vor allem auf Lang- und Kurzstreckenverbindungen betroffen sein. Die Piloten der Lufthansa sollen nach dem Willen ihrer Gewerkschaft ihren Streik sogar noch auf den kompletten Donnerstag ausweiten. Die Passagiere sehen es mit gemischten Gefühlen: "Ja, eigentlich ist es ein bisschen schlecht. Sie könnten sich ja vorher einigen, ja. Also, die Leute müssen ja auch, die Piloten müssen ja auch ein gewisses Einkommen haben. Das verstehe ich schon im Grundsatz. Aber die Nachteile liegen bei den Fliegern und sonst gar nichts." "Ja, ich denke mir, es wird ein bisschen viel gestreikt in der letzten Zeit bei der Lufthansa. Das ist schon ärgerlich. Aber es ist jetzt auch keine Katastrophe für mich. Ich denke mir, wenn das jetzt ein-, zweimal passiert jetzt im Dezember, öfter sollte es nicht sein." Die Pilotenvereinigung Cockpit will mit dem Ausstand ihre Forderung nach höheren Löhnen durchsetzen. Die Lufthansa teilte mit, sie sei jederzeit zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Piloten-Gewerkschaft bereit. Für die Ausweitung des Streiks habe man überhaupt kein Verständnis, hieß es. Die Verlängerung sei eine weitere Eskalation, die zu noch mehr Verunsicherung bei den Kunden führe. Es ist bereits der 14. Streik in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen Cockpit und der Lufthansa.