Dow Jones schließt erstmals über 19.000 Punkten Die Anleger an der New Yorker Börse konnten sich am Dienstag über neue Rekordstände freuen. Der Dow-Jones-Index der 30 Standardwerte übersprang zum ersten Mal die psychologisch wichtige Marke von 19.000 Punkten und schloss bei 19.023 Punkten. Investoren spekulieren auf eine marktfreundliche Politik des künftigen US-Präsidenten Trump. Sie hoffen auf einen Wirtschaftsschub durch die von dem Republikaner in Aussicht gestellten Steuersenkungen und höheren Infrastrukturausgaben. Zudem lockt die Aussicht auf eine vereinfachte Regulierung im Banken- und Gesundheitssektor. Investment-Stratege Sam Stovall: "Ich denke, dass der Markt optimistisch ist, dass es Investitionen für die Infrastruktur und für die Verteidigung geben wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Zinsen im Dezember steigen werden. Es bleibt dabei, dass es keine echte Alternative zu Aktien gibt. Es sieht deshalb danach aus, dass wir uns für eine nette Jahresendralley aufstellen." Anleger rätselten, wie lange die Kursrally noch dauern wird. Viele rechnen in den kommenden Tagen mit Gewinnmitnahmen.