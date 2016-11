100 000 Passagiere von Streik bei Lufthansa betroffen

Frankfurt/Main Die Lufthansa-Piloten sind in der Nacht in einen zweitägigen Streik getreten. Allein heute fallen deswegen fast 900 Flüge aus. Rund 100 000 Passagiere sind nach Angaben der Lufthansa betroffen. Das Unternehmen kündigte an, Sonderflugpläne zu erstellen. Passagiere könnten sich im Internet erkundigen, ob ihr Flieger abhebt. Die Piloten-Vereinigung Cockpit hatte den Streik gestern angekündigt. Der Konzern scheiterte am Abend mit dem Versuch, den Streik von einem Gericht verbieten zu lassen.

