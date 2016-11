Lufthansa-Piloten streiken auch am Donnerstag

Frankfurt/Main Die Lufthansa-Piloten weiten ihren Streik aus und wollen auch am Donnerstag die Arbeit niederlegen. Der in der Nacht begonnene Ausstand werde auf zwei Tage ausgeweitet, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nach einer Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Hessen mit. Allein heute fallen wegen des mittlerweile 14. Streiks der Piloten fast 900 Flüge aus. Das Gericht hatte vor der Streikausweitung endgültig einen Antrag der Lufthansa zurückgewiesen, den Ausstand per einstweiliger Verfügung zu verbieten.