Airbnb und Uber drohen in Deutschland strengere Regeln

Mit dem Koffer in eine Privatwohnung: Vor allem in Großstädten, wie hier in Berlin am Prenzlauer Berg, ist Airbnb inzwischen für viele Touristen zur Alternative zu Hotels geworden. Die Vermietungen sollen stärker reglementiert werden. Foto: imago stock&people / imago/Seeliger