Pilotengewerkschaft sieht Lufthansa-Klage gegen Streik gelassen entgegen Die Pilotengewerkschaft Cockpit sieht einer Klage der Lufthansa wegen des Pilotenstreiks am Mittwoch gelassen entgegen. Vorstand von Vereinigung Cockpit, Jörg Handwerg sagte am Dienstag in Frankfurt: "Wir haben eine ganz normale Vergütungsforderung gestellt. Das ist normales Tarifgeschäft. Aber es ist schon bezeichnend, dass Lufthansa immer gegen die Piloten vor Gericht zieht. Andere Gewerkschaften haben das nicht erlitten, die auch im gleichen Unternehmen sind. Die werden nie vor Gericht gezogen oder sehr selten, während bei uns ist das Standard. Wir sind darauf vorbereitet." Die Lufthansa will den Streik der Piloten mit einer Eilklage beim Arbeitsgericht Frankfurt verhindern. Die Fluglinie habe eine Einstweilige Verfügung gegen den Ausstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit beantragt, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Ein Lufthansa-Sprecher bestätigte den Schritt. Aus Sicht der Airline sei der Streikaufruf von Cockpit fehlerhaft und dabei insbesondere eine der Gehaltsforderungen. Cockpit hatte zuvor die 5400 Lufthansa-Piloten am Mittwoch zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Die Lufthansa strich bereits 880 Flüge.