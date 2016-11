Berlin wirbt um Londoner Start-ups Für Londoner, die nicht nach Berlin kommen können, kam diese Woche Berlin nach London. Am Montag eröffnete ein einwöchiges Pop-Up Labor in Soho im Londoner West-End. Macher Berliner Start-ups zeigten Londoner Unternehmern, was in Berlin gerade geht. Das Web-Entwicklungsunternehmen MBJ hat kürzlich eine Niederlassung in Berlin eröffnet. Der Gründer Julian Baladurage. "Also einer der Hauptgründe, warum wir nach Berlin gezogen sind, war natürlich die Eröffnung des deutschen Marktes. In der zweiten Instanz ist es einfach schneller passiert wegen dem Brexit. Weil wir gesagt haben: 'Gut, wir bauen jetzt ein großes Team auf, das machen wir jetzt lieber in Berlin, wo wir ein bisschen mehr Sicherheit und Stabilität haben, als in London'. Und ein dritter, sehr wichtiger Faktor ist einfach die Wirtschaftsförderung, die es gerade in Deutschland und in Berlin vor allem gibt, wo einfach ein junges Talent, junge Unternehmen, innovative Unternehmen, stark unterstützt werden mit Kapital auch." Die unsichere Situation in Großbritannien nach dem Brexit-Votum will die Stadt Berlin für sich nutzen. Möglichst viele Londoner Start Ups sollen in die deutsche Hauptstadt ziehen. Berlin - 'The Place to Be', so sieht es der Leiter der Berliner Vermarktungskampagne, Stefan Franzke. "Seit dem Brexit haben sich mehrere Unternehmen gemeldet. Mit 40 sind wir in einem ständigen Kontakt, da ist es sehr konkret, fünf davon haben sich schon entschieden, in Berlin das Business aufzumachen, und viele weitere werden folgen. Die meisten Sektoren, die betroffen sind, kommt aus der Informations- und Kommunikationstechnologie, und darunter sind sehr viele Unternehmen aus der Fin-Tech-Szene." Das Pop-Up Labor ist noch bis zum 26. November geöffnet.