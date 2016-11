Volkswagen will ab 2025 Weltmarktführer bei der E-Mobilität sein

Wolfsburg Volkswagen will mit seiner Kernmarke ab 2025 Weltmarktführer bei der E-Mobilität werden. Das kündigte VW-Markenvorstand Herbert Diess bei der Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie in Wolfsburg an. Mit dem Programm "Transform 2025+" habe man den größten Veränderungsprozess in der Geschichte der Marke angestoßen, sagte er. Volkswagen müsse sich aus einer schwierigen Situation heraus für den schnellen und harten Umbruch in der Branche wappnen und verlorenes Vertrauen wiedergewinnen.

