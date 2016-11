Streik bei Eurowings Bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings hat am Dienstagmorgen ein ganztägiger Streik des Kabinenpersonals begonnen. Wie hier am Flughafen in Düsseldorf müssen sich Passagiere auf Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. „Dann steht ja in Frage, ob wir heute unser Ziel überhaupt erreichen, wir wollten nach Zagreb, und sind zwar nicht zeitlich direkt gebunden, aber das geht ja auf Kosten unserer Urlaubszeit." „Also ich meine, das die Ticketpreise erhöht werden, ja, habe ich auch schwer eine Meinung zu, wenn die seit mehreren Jahren keine Lohnerhöhung bekommen haben, dann mag das mit einem gewissen Prozentsatz schon gerechtfertigt sein, ob es jetzt 7 Prozent sein sollen, dann hätte ich auch gerne mehr." Die Gewerkschaft fordert für die rund 460 Kabinenmitarbeiter eine Anhebung der Gehälter und Funktionszulagen, sowie weitere Verbesserungen. Trotz mehrmonatiger Verhandlungen habe mit dem Vorstand von Eurowings bisher kein Tarifabschluss erzielt werden können, beklagt der Landesbezirksfachbereichsleiter NRW, Peter Büddicker. „Ja wir waren ja eigentlich schon mit Eurowings seit Sommer in Verhandlungen, und ich meine die Tarifverhandlungen haben im Juli begonnen, wir haben ja schon eine Streikaktion gemacht und fühlten uns eigentlich auf einem guten Weg, waren jetzt etwas überrascht, das die Eurowings eine Rolle rückwärts gemacht hat, und gesagt hat, sie steht im Prinzip nicht mehr zu dem Weg, dem man bereits am Verhandlungstisch zurückgelegt hat, deshalb geht es jetzt neu um unsere Verhandlungen." Allen Eurowings-Passagieren wird empfohlen, sich bei der Fluggesellschaft zu informieren.