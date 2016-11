Gruppenbild mit scheidendem US-Präsidenten In der peruanischen Hauptstadt Lima ist am Sonntag der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zu Ende gegangen. Während einer Pressekonferenz rief der scheidende US-Präsident Barack Obama dazu auf, die Pläne für die Transpazifische Partnerschaft, kurz TPP, auch nach Ende seiner Amtszeit weiterzuverfolgen. Bei TPP handelt es sich um ein geplantes Handelsabkommen zwischen den USA, Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Singapur und Vietnam. Auch das Gastgeberland des APEC-Gipfels, Peru, soll Teil davon werden. Obamas Nachfolger, der designierte US-Präsident Donald Trump hatte sich im Wahlkampf wiederholt gegen TPP ausgesprochen. Die Zukunft des geplanten Abkommens war wesentlicher Teil der APEC-Beratungen in Lima. Für Barack Obama war der Gipfel eine Gelegenheit, internationale Partner der USA ein letztes Mal während seiner Amtszeit zu treffen. So kam Obama mit seinem chinesischen Amtskollegen zu Gesprächen zusammen. Beide Regierungschefs sprachen sich für eine weitere Kooperation beider Länder aus. Zurückhaltend verlief eine Begegnung mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin. Nur kurz habe er seine Besorgnis über die Lage in Syrien ausdrücken können, so Obama. Putin gab an, sich während des Gipfels von Obama verabschiedet zu haben. Eine offizielles Gespräch beider zum Ende von Obamas Amtszeit gab es nicht. Insgesamt leben 40 Prozent der Weltbevölkerung in den APEC-Staaten, die 54 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen.