Generationswechsel bei VW-Eigentümer

Generationswechsel in der VW-Eigentümerfamilie Porsche: VW-Aufsichtsrat Hans-Peter Porsche hat sein Vermögen und seine Anteile an der Porsche-Holding SE (PSE) an seinen Sohn Peter Daniell Porsche übertragen. Das sagte Peter Daniell Porsche der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Das...