Willkommen auf der ISS Willkommen an Bord hieß es am Sonntag für die neuen Mitglieder der Besatzung auf der internationalen Raumstation ISS. Die Amerikanerin Peggy Whitson, der Russe Oleg Nowizky und der Franzose Thomas Pesquet waren in der Nacht zum Freitag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet - und genossen bei ihrer Ankunft den herzlichen Empfang der Kollegen. Für die Biochemikerin Whitson ist es bereits die dritte Reise zur ISS. Die ist im Grunde ein großes, rund 100 Millionen US-Dollar teures Forschungslabor in 420 Kilometer Höhe. Wenn Whitson in einem halben Jahr zur Erde zurückkehrt, wird sie mehr Zeit im All verbracht haben, als jeder andere Astronaut bisher.