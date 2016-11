Deutschlands Mittelständler sehen sich gut gerüstet für Wettbewerb

Frankfurt/Main Deutschlands mittelständische Unternehmen fühlen sich trotz politischer Krisen und der Abschwächung des Welthandels in Topform. Sie profitierten von den aus ihrer Sicht guten Standortbedingungen in Deutschland, heißt es in einer Studie der staatseigenen Förderbank KfW, die der dpa vorliegt. Zugleich sei die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen gestiegen, auch dank des schwächeren Euros. Die deutschen Unternehmen belegen bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit demnach in diesem Jahr den Spitzenplatz nach Rang zwei 2014.

