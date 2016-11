Weihnachtsgeschäft nimmt langsam Fahrt auf Spätestens beim Blick in Schaufenster und auf Verkaufsflächen wird den Deutschen klar: es weihnachtet bald. Noch mehr als einen Monat Zeit bleibt, um Geschenke zum Fest zu besorgen. Doch der Einzelhandel, wie hier in Berlin, ist schon jetzt im November vorbereitet. Und wie sieht es bei den Konsumenten aus? Kommt beim Gang durchs Einkaufszentrum Weihnachtsstimmung auf? Wird in diesem Jahr gespart oder geprasst? KUNDIN GIORGINA GÖDSCHE "Das ist ein lustiges Thema. Eigentlich wollen wir es so gering wie möglich halten. Weil es sonst halt immer total übertrieben ist unterm Weihnachtsbaum. Finde ich nicht so schön. Deswegen versuchen wir, das so ein bisschen kleiner zu halten." KUNDE THILO JÄGER "Ja, wir machen jetzt Weihnachtseinkäufe. Wir waren jetzt gerade beim FC-Bayern-Shop, weil heute Abend spielt ja auch Bayern und da haben wir eigentlich jetzt f��r Weihnachten schon alles eingekauft. Das gesamte Kontingent ist eigentlich schon leer." KUNDIN KATJA ZABEL "Man reduziert. Untereinander werden bei uns Lose gemacht. Die Familie ist groß und jeder zieht ein Los und dann hat jeder ein Geschenk. Und die Kinder kriegen schon alle schöne Geschenke. Meine sind zum Bespiel vier. Das Mädchen wünscht sich von Schleich so einen schönen Bauernhof. Der Mittlere ist zehn, der wünscht sich eine Playstation und der große braucht ein neues Handy. Und so... kriegt jeder sein Geschenk, wahrscheinlich." KUNDE LUDWIG FRITSCH "Natürlich habe ich einen Plan, wem ich was schenken muss. Aber ich habe noch keinen Plan, was ich schenken werde. Und was es kosten darf, ist auch unklar. Das hängt davon ab, dass es sinnvoll ist, dass man es gebrauchen kann. Und dann kostet es halt ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger." Auf das "bisschen mehr" spekuliert der Einzelhandel. Spielwaren und Bücher finden in den als Weihnachtsgeschäft bezeichneten Monaten November und Dezember üblicherweise erhöhten Absatz. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für das diesjährige Weihnachtsgeschäft ein Umsatzplus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt einen Umsatz von 91,1 Milliarden Euro. Immer öfter bewegen sich Konsumenten demnach nicht mehr in die Läden sondern shoppen von zu hause aus online.