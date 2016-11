Köln Im Tauziehen über die Aufteilung der Kaiser's-Tengelmann-Filialen in Berlin haben sich Rewe und Edeka jetzt auch über den Kaufpreis geeinigt. Beide Seiten hätten sich verbindlich darauf verständigt, bis zum 2. Dezember den Kaufvertrag unter Dach und Fach zu bringen, teilte Rewe mit. Es seien in den vergangenen Tagen "sehr große Fortschritte in den Verhandlungen erzielt" worden. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

