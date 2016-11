VW stellt sich unter dem Druck von Dieselgate neu auf Die renditeschwache Hauptmarke des Volkswagen-Konzerns unterzieht sich unter dem Druck des Dieselskandals einer Rosskur. Mit dem so genannten "Zukunftspakt" solle das operative Ergebnis bei VW bis 2020 um 3,7 Milliarden Euro im Jahr verbessert werden, teilte der Konzern mit. Davon sollten drei Milliarden Euro an den deutschen Standorten und 700 Millionen Euro im Ausland eingespart werden. Die nach monatelangem Ringen erzielte Einigung von Management und Betriebsrat sieht den Abbau von Zehntausenden Stellen über Fluktuation und Altersteilzeit vor, erklärte VW-Markenchef Herbert Diess in Wolfsburg am Freitag. O-TON VW-MARKENCHEF HERBERT DIESS "Der Wandel wird sicherlich radikaler als alles, was wir bislang erlebt haben." "Weltweit bauen wir rund 30.000 Arbeitsplätze ab, davon rund 23.000 Arbeitsplätze in Deutschland." "Im Gegenzug bauen wir neue Kompetenzen in zukunftsfähigen Bereichen auf und schaffen rund 9.000 neue Arbeitsplätze." "Wir werden in allen Werken, sowohl Fahrzeugbau, als auch Komponente, die Produktivität um bis zu 25 Prozent steigern. Das heißt, wir bauen mehr Autos mit weniger Leuten." O-TON BERND OSTERLOH, VORSITZENDER DES GESAMT- UND KONZERNBETRIEBSRATS "Darum ist die beste Nachricht des heutigen Tages: Der Gesamtbetriebsrat hat im Zukunftspakt für die Stammbelegschaft eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2025 durchgesetzt." MATTHIAS MÜLLER, VORSTANDSVORSITZENDER DER VOLKSWAGEN AG "Uns allen ist bewusst: Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt. Der Weg zur Umsetzung wird nicht einfach werden. Aber wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und dabei hat die Marke Volkswagen mit ihrer Mannschaft hier in Deutschland und weltweit die Unterstützung des gesamten Konzernvorstandes und meine persönliche." Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts will VW den Absatz von neuen Elektroautos rasch hochfahren. Diese Umstellung führt zu weniger Beschäftigung, da Verbrennungsmotoren mit viel mehr Personal gebaut werden als Elektromotoren. Die davon stark betroffenen deutschen Standorte erhielten Zusagen etwa für Elektromotoren- und Batterieproduktion.