Autohersteller täuschen Kunden beim Treibstoffverbrauch

Bei zahlreichen Autoherstellern ist die Täuschung ihrer Kunden offenbar Teil des Geschäftsmodells. Verbrauchsangaben bei Fahrzeugen sind häufig wertlos. Diesen Schluss legt eine Studie der Umweltorganisation ICCT nahe, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Sie offenbart: Zwischen Herstellerangaben und tatsächlichem Verbrauch liegen Welten. Was sind die neuen Erkenntnisse? Der International Council On Clean Transportation...