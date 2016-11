Kleines Minus im Dow nach 7-tägigem Rekordlauf

New York Die Wall Street hat ihrem Rekordlauf der vergangenen sieben Handelstage einen kleinen Tribut gezollt. Die Ölpreise gaben wieder etwas nach, während der US-Dollar weiter zulegte. Hinzu kamen schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Der US-Leitindex Dow Jones ging mit einem moderaten Minus von 0,29 Prozent bei 18 868 Punkten aus dem Handel. Seit Beginn der Rally am Tag vor der Präsidentschaftswahl in den USA, die im Sieg des Republikaners Donald Trump gipfelte, hat der Dow so noch um 5,5 Prozent zugelegt. Montag war er sogar bis auf das Rekordhoch von 18 934 Punkten gestiegen.

