Deutsche Wirtschaft drosselt Tempo im dritten Quartal

Wiesbaden Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat im Sommer an Tempo verloren. Im dritten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Getragen wurde das Wachstum von Juli bis September vor allem vom Konsum der Verbraucher und den Ausgaben des Staates unter anderem für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. Gebremst wurde das Wachstum vom Außenhandel.

