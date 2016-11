Lufthansa vor neuem Pilotenstreik?

Frankfurt/Main Bei der Lufthansa wird ein erneuter Streik der Piloten immer wahrscheinlicher. Verhandlungen zur Vergütung von rund 5400 Piloten bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und der Tochter Germanwings sind dem Vernehmen nach gescheitert. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit will heute bei einer Pressekonferenz am Frankfurter Flughafen über das weitere Vorgehen informieren. Die Lufthansa will einen erneuten Arbeitskampf der Piloten mit einer Schlichtung abwenden. Seit April 2014 hat es insgesamt 13 Streikrunden gegeben.

