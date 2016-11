Beim Energiekonzern RWE brechen die Gewinne weiter ein

Die Talfahrt des Energiekonzerns RWE geht auch nach der Neuausrichtung weiter. In den ersten neun Monaten dieses Jahres sackte der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) um 13 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro ab, wie das Dax-Unternehmen am Montag in Essen mitteilte.Hauptgrund ist der...