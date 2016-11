„Batteriefabrik von VW entsteht in Deutschland“

Wolfsburg VW will hierzulande eine Batteriefabrik bauen. „Die erste wird in Deutschland stehen“, sagte Konzernchef Matthias Müller gestern. Mit dem Plan kommt der Konzern Forderungen der Arbeitnehmer entgegen, die in den Verhandlungen über ein Sparprogramm für die schwächelnde Hauptmarke VW Investitionen...