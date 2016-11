Tausende Stahlarbeiter fordern besseren Job-Schutz

Stahlarbeiter wollen anlässlich des europäischen Stahlaktionstages in Brüssel auf die Straße gehen. Foto: dpa

Brüssel Stahlarbeiter aus ganz Europa sind in Brüssel für die Zukunft ihrer Arbeitsplätze auf die Straße gegangen. Anlässlich des Europäischen Stahl-Aktionstages demonstrierten etwa 15 000 Beschäftigte unter anderem gegen Billig-Importe und forderten mehr Unterstützung durch die EU.

"Wir sind hier, um der Europäischen Union zu zeigen, dass sie eine Aufgabe hat - sie muss die europäische Stahlindustrie schützen", sagte der Bundesvorsitzende der IG Metall, Jörg Hoffmann. Die Gewerkschaft gehörte zu den Initiatoren der Demonstration. Europäische Produzenten stehen wegen der weltweiten Überkapazitäten unter Druck. Sie können zudem oft mit den niedrigen Preisen der Konkurrenten etwa aus China nicht mithalten.

Auch von der Bundesregierung gab es Unterstützung für die Metaller. "Wenn die Stahlindustrie wegbricht, geht nicht nur Werkstoffkompetenz verloren, sondern es wären ganze Wertschöpfungsketten in Gefahr", sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) im Vorfeld der Veranstaltung. Man müsse gemeinsam in der EU aktiv werden, um die Wettbewerbsfähigkeit und die damit verbundenen Tausenden Arbeitsplätze der Stahlindustrie in Europa zu sichern.