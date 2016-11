New York Die Investoren an der Wall Street haben sich am Tag der US-Präsidentschaftswahl vorsichtig optimistisch gezeigt. Nach einem verhaltenen Start stieg der Dow Jones Industrial bis auf 18 400 Punkte, was den höchsten Stand seit dem 22. September bedeutete. Zum Schluss stand der New Yorker Leitindex noch 0,40 Prozent im Plus bei 18 332 Punkte. Der Eurokurs notierte zum US-Börsenschluss bei 1,1015 US-Dollar.

