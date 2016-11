Deutsche Bahn AG steckt eine Milliarde Euro in digitale Projekte

Die Deutsche Bahn bündelt ihre digitalen Projekte in einer Tochtergesellschaft. Die Firma werde am 15. November gegründet und solle künftig die Start-ups der Bahn führen und weiterentwickeln, sagte Bahnchef Rüdiger Grube der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit der neuen Tochter stünden...