Huawei will Smartphone-Marktführer werden

Berlin Huaweis Smartphone-Chef Richard Yu will den chinesischen Konzern in fünf Jahren zum weltgrößten Anbieter von Computer-Handys machen. In ein bis zwei Jahren werde man Apple überholt haben und an zweiter Stelle stehen, sagte der Manager der Zeitung "Die Welt". In fünf Jahren wolle Huawei auch an Samsung vorbeiziehen. Der Konzern gebe sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung aus. Huawei profitiere derzeit auch von Samsungs Debakel mit dem Rückruf des Smartphone-Modells Galaxy Note 7.

