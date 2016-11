Industrie verzeichnet Auftrags-Minus

Hannover Rückgänge bei den Herstellern von Straßenfahrzeugen und elektrischen Ausrüstungen haben Niedersachsens Industrie im September unter dem Strich ein Auftrags-Minus von einem Prozent beschert. Dabei büßte die Fahrzeugbranche vier Prozent und die Elektrobranche sogar 27 Prozent bei den Auftragseingängen ein, wie das Landesamt für Statistik in Hannover am Montag mitteilte. Das Minus konnte trotz der Zuwächse in der Metallbearbeitung (plus 12 Prozent), der chemischen Industrie (plus 10 Prozent) und im Maschinenbau (plus 4 Prozent) nicht vollständig ausgeglichen werden. Auch die Nachfrage aus dem Inland (minus 6 Prozent) und aus dem Ausland (plus 4 Prozent) entwickelten sich gegenläufig. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder