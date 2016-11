Chinas E-Quote: Autoverband will diskriminierungsfreie Lösung

Berlin Chinas Pläne für eine feste Elektroauto-Quote ab 2018 bringen die deutsche Autoindustrie unter Druck. Die Branche sieht im entsprechenden Marktpotenzial aber auch eine große Chance. Peking müsse beim Zukunftsthema E-Mobilität offen gegenüber Importeuren bleiben, forderte VDA-Präsident Matthias Wissmann. "So, wie wir das in Deutschland mit allen Herstellern aus dem In- und Ausland praktizieren, erwarten wir das auch von den internationalen Partnern", sagte er der dpa. Nötig sei eine "diskriminierungsfreie Lösung" für alle Anbieter von E-Fahrzeugen.