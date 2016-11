Das Ringen um Kaiser’s Tengelmann geht am Montag weiter

Bei der Suche nach einer Lösung für die Zukunft der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann wollen die Parteien am Montag einen neuen Anlauf unternehmen. Die Gespräche zur Umsetzung des Schlichterspruchs gestalteten sich schwierig, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Kreisen. Zuvor war am...