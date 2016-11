Bahnchef: 2018 keine Probleme mehr beim Telefonieren im Zug

Die Bahn will das Telefonieren im ICE deutlich verbessern. 2018 werde die Telefonie kein Problem mehr sein, kündigte Vorstandschef Rüdiger Grube im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Die Züge erhalten bis dahin nach und nach neue Verstärker. In den umgerüsteten Zügen sei es um den Faktor zehn besser geworden. Die Leitungen seien stabil - vorausgesetzt die Mobilfunkabdeckung stimme. Hier arbeiteten die Anbieter an Verbesserungen. Grube bekräftigte auch, die WLAN-Versorgung im ICE zum Jahreswechsel zu verstärken.

