Grube: Deutsche-Bahn-Töchter gehen vorerst nicht an Börse

Der Chef der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, will die Konzerntöchter Schenker und Arriva vorerst nicht an die Börse bringen. Der Vorstand werde dem Aufsichtsrat bei der Sitzung am 14. Dezember sagen, „dass wir auf Basis der aktuellen Einschätzung einen Börsengang nicht empfehlen können“, sagte Grube...