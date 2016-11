Bahn verfehlt Ziel von 80 Prozent pünktlicher Fernzüge knapp

Die Deutsche Bahn erwartet in diesem Jahr im Personenfernverkehr eine Pünktlichkeitsquote von knapp 80 Prozent. „79 komma irgendetwas werden wir schaffen“, sagte Bahn-Vorstandschef Rüdiger Grube am Donnerstag in Berlin. Im vorigen Jahr lag die Quote bei 74,4 Prozent. Erklärtes Ziel für dieses Jahr...