Nord-LB stellt Chef der Bremer Landesbank

Bremen Die zu 100 Prozent in den Besitz der Nord-LB übergehende Bremer Landesbank (BLB) hat eine neue Führungsspitze. Christian Veit wird neuer Vorstandschef des in Schieflage geratenen Geldhauses. Der bisherige Chef der Nord-LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank (CBB) übernimmt das Amt am 14. November,...