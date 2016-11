Microsoft stellt Slack-Konkurrenten "Microsoft Teams" vor

New York Microsoft hat eine neue Plattform für die Team-Arbeit in Unternehmen vorgestellt, die die Zusammenarbeit deutlich vereinfachen soll. Die Software "Microsoft Teams", die Elemente wie Chats, Newsfeeds und Gruppen für den Unternehmensalltag bereitstellt, ist fester Bestandteil von Microsofts Office-365-Paket und soll individuell konfigurierbar sein. Unter anderem sind Video-Telefonate per Skype sowie der Zugriff auf Word, Excel, PowerPoint und OneNote möglich.

