Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat heute die Sorge vor einem Einzug von Donald Trump in das Weiße Haus weiter um sich gegriffen. Der Dax fiel am Ende um 1,47 Prozent auf 10 370,93 Punkte. Der Eurokurs kletterte ebenfalls nach oben: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1116 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1095 (Dienstag: 1,1025) US-Dollar festgesetzt.

