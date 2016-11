Urteil: Keine Pflicht zu Personalgespräch im Krankheitsfall

Erfurt Erkrankte Beschäftigte können in aller Regel nicht zu Personalgesprächen ins Unternehmen zitiert werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht heute in Erfurt klargestellt. Eine Ausnahme sei es, wenn das Erscheinen des erkrankten Arbeitnehmers in der Firma aus betrieblichen Gründen unverzichtbar und der Arbeitnehmer gesundheitlich dazu in der Lage sei, so der Vorsitzende Richter. Dem Arbeitgeber sei es auch nicht von vornherein untersagt, mit seinem kranken Mitarbeiter schriftlich oder telefonisch Kontakt aufzunehmen.

