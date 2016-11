Berlin In Deutschland zugelassene Autos sind einer Tüv-Studie zufolge mit weniger Mängeln unterwegs. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Quote der Autos mit erheblichen Mängeln auf 19,7 Prozent, wie der Verband der Tüv in Berlin mitteilte. Im Vorjahr waren es demnach noch 22,6 Prozent. Damit sei die Quote erstmals seit Jahren gesunken, erklärte Klaus Brüggemann, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verbands.

