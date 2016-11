Unsicherheit vor US-Wahl und Fed belastet

New York Unsicherheit hat die Anleger an den US-Börsen erfasst und den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zeitweise wieder unter die Marke von 18 000 Punkten gedrückt. Der Ausgang der nahenden US-Präsidentschaftswahl halte Anleger ebenso von Engagements ab wie die erwarteten geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank Fed, hieß es im Handel. Der US-Leitindex Dow beendete den Tag mit minus 0,58 Prozent auf 18 037,10 Punkte. Der US-Dollar geriet unter Druck, was den Euro nach oben trieb. Der Euro kostete zum Schluss 1,1056 Dollar.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder