Metropolregion und Spanier fördern E-Autos

Hannover Die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg und die spanische Stadt Valladolid wollen in Sachen Elektromobilität enger zusammenarbeiten, wie die Metropolregion gestern mitteilte. Am Wochenende besuchte eine Gruppe aus Deutschland das Renault-Werk in Valladolid, wo der elektrische...