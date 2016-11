Ryanair will in Frankfurt landen - Angriff auf Lufthansa

Frankfurt/Main Die letzte Bastion der Lufthansa fällt: Der irische Billigflieger Ryanair will nun auch in Frankfurt starten und landen. Wann und mit welchem Flugangebot Ryanair antritt, blieb noch offen. Nähere Informationen soll es bei einer Pressekonferenz morgen Vormittag geben. Erste Ziele sollen laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Palma de Mallorca und das südspanische Alicante sein. Bisher hat Ryanair den Frankfurter Flughafen wegen hoher Gebühren und langer Wendezeiten für die Flugzeuge am Boden gemieden.