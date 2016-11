Dax gibt kräftig nach - Sorgen um US-Wahl

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (Dax). Foto: dpa

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch die Sorge vor einem Einzug von Donald Trump in das Weiße Haus weiter um sich gegriffen. Angesichts neuer Umfragen fürchten Anleger eine ähnliche Überraschung wie vor einigen Monaten beim Brexit.

Zudem hielten sich Anleger am Mittwoch wegen der am Abend anstehenden Leitzinsentscheidung in den USA zurück. Der Dax fiel am Ende um 1,47 Prozent auf 10 370,93 Punkte. Wegen vier schwacher Handelstage in Folge hat er mittlerweile den tiefsten Stand seit Mitte Oktober erreicht.

Nach unten ging es auch für die übrigen Indizes: Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 0,90 Prozent auf 20 705,33 Zähler ein und für die Technologiewerte im TecDax ging es um 1,19 Prozent auf 1685,65 Punkte nach unten.

Auf europäischer Bühne ging es ähnlich deutlich nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die Marke von 3000 Punkten. Er schloss 1,42 Prozent tiefer bei 2980,17 Punkten.

Bevor in der kommenden Woche Gewissheit in die politische Zukunft der USA kommt, blickten Anleger am Mittwoch aber zunächst noch auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die nach Börsenschluss in Europa anstand. Die US-Währungshüter dürften zwar nach Ansicht der meisten Experten den Leitzins noch nicht antasten, aber die Tür für den nächsten Zinsschritt im Dezember offen halten.

Im Dax stand vor allem die Autobranche nach schwachen US-Absatzzahlen im Mittelpunkt. VW hatte im Zuge des Abgas-Skandals in Übersee weiter an Boden verloren, aber auch BMW gerät zunehmend unter Druck. Die Papiere der beiden Autobauer fielen um 2,75 beziehungsweise 3,73 Prozent und belegten so gemeinsam mit schwachen Finanz- und Versorgeraktien die letzten Plätze im Dax. Deutsche Bank und RWE gaben um 2,81 beziehungsweise 3,44 Prozent nach.

Wieder in Gang kam zur Wochenmitte die Berichtssaison. Bei der Lufthansa standen dabei die Zukunftsaussichten im Mittelpunkt, zumal die Fluglinie an ihrem Frankfurter Basisflughafen neue Konkurrenz durch den Billigflieger Ryanair bekommt. Die Aktien pendelten sich nach wechselhaftem Verlauf mit minus 2,44 Prozent tief im roten Bereich ein.

Hugo Boss sicherte sich den ersten Platz im MDax mit einem Zugewinn von mehr als 4 Prozent. Bei dem Modekonzern reichte inmitten seiner Neuausrichtung ein nachlassender Gewinnrückgang im dritten Quartal, um die Aktien des Konzerns zeitweise über 60 Euro und damit auf den höchsten Stand seit April zu treiben. Sie hatten sich binnen anderthalb Jahren aber auch mehr als halbiert.

Im TecDax büßten die Papiere von Pfeiffer Vaccum ihre kräftigen Vortagsgewinne wieder vollständig ein. Mit minus 7,54 Prozent auf 82,55 Euro sackten sie unter ihren Stand ab, den sie am Dienstag nach einem optimistischen Analystenkommentar erreicht hatten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite am Mittwoch auf minus 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 142,81 Punkte. Der Bund-Future legte ebenso um 0,27 Prozent auf 162,55 Punkte zu. Der Eurokurs kletterte ebenfalls nach oben: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1116 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1095 (Dienstag: 1,1025) US-Dollar festgesetzt.