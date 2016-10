Durchbruch bei Tengelmann Wie genau es im Tauziehen um die Zukunft der Supermarktkette Kaiser´s Tengelmann weiter geht, wussten auch am Montag nur wenige. So viel ist aber klar: In der Schlichtung unter Leitung von Altkanzler Gerhard Schröder ist ein Durchbruch erzielt wurden. Das verkündete Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Berlin. Die 15.000 Mitarbeiter von Kaiser´s Tengelmann könnten Weihnachten ohne Angst um ihren Arbeitsplatz feiern, so Gabriel. Bis zum 11. November solle Rewe seine Klage gegen die Ministererlaubnis zurückziehen. Damit könnten die Arbeitplätze für sieben Jahre gesichert werden. Einzelheiten nannte Gabriel nicht: "Über die konkreten Inhalte des Interessenausgleichs ist Stillschweigen verabredet worden." Nachdem sich die Supermarktchefs von Kaiser's Tengelmann, Edeka und Rewe nicht einigen konnten, hatte Altkanzler Schröder die Vermittlung übernommen. Er gehe jetzt davon aus, dass sich alle Beteiligten an das Verabredete halten werden, sagte Gabriel: "Ich gehe nicht davon aus, dass es noch irgendeinen Stolperstein für den Vollzug der Schlichtungsvereinbarung geben kann." Angesichts des Aufs und Abs in der Vergangenheit, riet der Berliner Betriebsratsvorsitzende von Kaiser´s Tengelmann Volker Bohne zur Vorsicht. "Naja, die heutige Ansage, die da vorangekündigt war, als ein bisschen enttäuschend, weil viel Inhalt habe ich jetzt nicht gehört, außer dass ich in Ruhe Weihnachten feiern kann, aber ich hätte da schon mehr Details erwartet, von dieser Pressekonferenz. Also alles in allem, weiß ich jetzt immer noch nicht wo ich dran bin." Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub wollte im Herbst 2014 Kaiser's Tengelmann ursprünglich als Ganzes an den Branchenprimus Edeka veräußern. Der ebenfalls interessierte Konkurrent Rewe hatte das Nachsehen. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass nun einige Filialen in Berlin an Rewe gingen, während Edeka Zugriff auf Filialen in Bayern erhalten solle.