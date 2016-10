Finanzsparte von VW legt zweistellig zu

Die in Braunschweig beheimateten VW-Finanzdienstleistungen sind in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres erneut kräftig gewachsen. Wie die VW Financial Services gestern mitteilten, legte der weltweite Vertragsbestand gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,3 Prozent auf 17,85 Millionen zu. ...